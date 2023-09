Il confronto coi toscani manca da otto anni

Sono ben 39 i precedenti tra Spal e Lucchese, che curiosamente però non si affrontano da quasi otto anni. L’ultimo incrocio infatti risale al 16 gennaio 2016, nella prima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro unica 2015-16, quello che regalò la promozione in serie B alla squadra di Semplici. In quella occasione finì 1-1, ma si giocava al Porta Elisa. L’ultimo scontro diretto al Mazza invece è relativo al match di andata della stessa stagione, un secco 3-0 per la Spal con tripletta da urlo di bomber Cellini. Nel campionato precedente invece i biancazzurri vinsero 2-0 in casa e persero con lo stesso punteggio a Lucca, dove la Spal non vince da mezzo secolo (aprile 1973, 0-1 con rete di Mongardi su rigore). Più in generale, il bilancio dei precedenti è favorevole alla Spal con 16 vittorie, mentre 13 volte si è imposta la Lucchese. In 10 occasioni invece la gara si è conclusa in parità. Per quanto riguarda la prevendita, fino alle 18,30 di domani si svolgerà la vendita libera presso gli Spal Store e i punti vendita abilitati Vivaticket. Dalle 16 alle 19,15 di domani poi sarà aperta la biglietteria di corso Piave, con la maggiorazione di 2 euro sul prezzo intero.