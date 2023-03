Il Consandolo espugna Cento: ora per la promozione diretta è una lotta a tre

La caduta degli dèi a Cento. Davanti a un grande pubblico la capolista si deve inchinare a un Consandolo corsaro e più incisivo. I biancocelesti erano rimaneggiati, "Briegel" Govoni ha dovuto rinunciare a tre titolari, tra cui capitan Correggiari, ciò nonostante nessuno si sarebbe aspettato la vittoria esterna degli uomini di Dirani, che hanno imbrigliato la Centese, la sua difesa ha retto bene e ha più volte messo in difficoltà la retroguardia biancoceleste. Nel primo tempo gli ospiti costruiscono due opportunità con Badjie, ieri il migliore in campo, ma davanti al portiere non trova il corridoio giusto. La partita si sblocca al 15’ della ripresa, quando sempre Badjie in contropiede è atterrato in area: rigore, poi trasformato da Liri. Oltre all’episodio del rigore, Badjie avrebbe potuto arrotondare in contropiede, il portiere è stato bravo a farsi trovare pronto. "Abbiamo vinto con merito – esulta il presidente del Consandolo, Luigi Maggi – Oltre al rigore, che era sacrosanto, anzi ci stava anche l’espulsione per fallo da ultimo uomo, abbiamo fatto meglio in attacco e ci siamo difesi bene". Dopo la vittoria esterna la formazione argentana è salita a 50 punti, dietro al Pontelagoscuro che ne ha 51 dopo il colpaccio a Berra e alla Centese con 52, che resta ancora in testa alla classifica. Il direttore sportivo Lorenzo Malaguti ce l’ha con l’arbitro: "La direzione di gara ha voluto mettere del pepe al campionato – commenta – L’arbitro ha sentito urlare e ha assegnato il calcio di rigore, un penalty ridicolo. Non ha applicato lo stesso metro con noi, non ha fischiato un fallo netto ai danni di Ganzaroli, una trattenuta in area che hanno visto tutti tranne l’arbitro. Ringrazio chi si è sacrificato con la febbre. Ad ogni modo avanti, il campionato è ancora lungo". Franco Vanini