Il Consandolo rischia a Galeazza Centese col Berra

La trasferta a Galeazza del Consandolo rappresenta l’ultimo serio ostacolo della formazione rossoblù verso la possibile storica promozione. I ragazzi di Andrea Dirani arrivano a questo impegno (ore 15.30) dopo una strepitosa rimonta ai danni della Centese, con tanto di successo a domicilio dell’ex capolista. "Vietato prendere sotto gamba l’impegno – ammonisce il presidente del Consandolo, Luigi Maggi – il Galeazza è una squadra costruita per i quartieri alti della classifica e annovera il capocannoniere del campionato, Govoni. Ho un ricordo negativo dell’andata: al 93’ eravamo meritatamente in vantaggio per 1-0, poi l’arbitro si inventò un calcio di rigore". La Centese ha un solo risultato per evitare di perdere ulteriore terreno. I biancocelesti se la vedranno al "Bulgarelli" dal Berra, che sta attraversando un periodo negativo. "Dipende dai nostri infortuni – mette le mani avanti il direttore sportivo Lorenzo Malaguti – sono indisponibili diversi giocatori importanti, vedremo chi riuscirà a recuperare". Riguardo al Berra, "in riva al Po abbiamo disputato la miglior partita del campionato, il rammarico è non aver avuto a disposizione da allora la squadra titolare negli scontri diretti". Pronto ad approfittare di eventuali passi falsi c’è il Pontelagoscuro, che farà visita al Funo, affamato di punti salvezza. "Andiamo in provincia di Bologna per giocarci tutte le nostre residue possibilità di promozione – sostiene il presidente Luca Popolo –. La frenata dipende da una serie di fattori, comunque ci abbiamo messo del nostro: mentalità, carattere, incapacità di reggere la pressione".