Il Consandolo scivola Centese torna in testa

Colpo di scena in Prima categoria: la Centese rifila un sonante tris al Berra, che attraversa una fase discendente, e sale in testa alla classifica, approfittando della sconfitta del Consandolo a Galeazza. "Dopo due sconfitte consecutive siamo tornati in testa – commenta con soddisfazione il direttore sportivo biancoceleste Lorenzo Malaguti – E’ l’ennesima dimostrazione di come sia equilibrato il campionato, livellato per quanto riguarda le posizioni di testa. Adesso abbiamo due punti di vantaggio sulle seconde, Galeazza e Consandolo, ma domenica andremo a Pontelagoscuro e potrebbe esserci un altro rimescolamento delle carte".

Riguardo alla vittoria sul Berra, Malaguti rende l’onore delle armi alla squadra di Diego Grassi: "Il risultato è troppo largo. Avevamo parecchie assenze, quelli che hanno giocato l’hanno fatto da squadra. Sono contento per il nostro difensore centrale Benini che ha sbloccato di testa su calcio il risultato, un gran gol che ha stappato la partita". Avevano ragione a Consandolo a temere il Galeazza, che ha rifilato proprio un bello sgambetto ai rossoblù.

"Non meritavamo di perdere – sottolinea a denti stretti il presidente della formazione argentana Luigi Maggi – la partita è stata equilibrata, purtroppo abbiamo commesso alcune disattenzioni difensive che ci sono costate caro. Il Galeazza non ha rubato niente sia chiaro, è stato bravo a capitalizzare i nostri errori". La Centese ha ripreso il largo… "Ci sono ancora quattro partite a disposizione, dovremo vincerle tutte, sperare in qualche passo falso delle rivali e approfittare degli scontri diretti della Centese. E’ un campionato che riserva delle sorprese a ogni domenica".

f.v.