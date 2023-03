Il Consandolo sorpassa, lotta avvincente

Nuovo scenario in testa alla classifica: il Molinella cala il poker alla Centese e il Consandolo ne approfitta, mettendo la freccia. I biancocelesti in due partite hanno visto vanificare quanto costruito in una lunga sequela di vittorie dalla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia fino a domenica scorsa. Due sconfitte consecutive inaspettate: dapprima al "Bulgarelli" con il Consandolo e poi a Molinella, con un largo punteggio. Il presidente Alberto Fava la prende con filosofia: "Il campionato si fa sempre più avvincente, ci sono quattro squadre accreditate a vincere. Per salire in Promozione alla lunga servirà essere continui, una panchina profonda, una buona condizione atletica nella fase decisiva. Le sconfitte fanno parte dello sport, per risalire servono nervi saldi e convinzione di potercela fare. La fase calda comincia adesso: in tre punti ci sono quattro squadre". La nuova graduatoria infatti vede il Consandolo in testa con 53 punti, la Centese con 52, Pontelagoscuro 51 e chiude Galeazza con 50. Quest’ultima ha scavalcato il Berra, crollato a Consandolo 3-0. Domenica a Galeazza ci sarà il big match con il Consandolo. E’ l’ultimo scontro diretto per gli uomini di Dirani, che hanno il vantaggio di un calendario più favorevole rispetto alla altre di vertice. Ricordiamo che per il Consandolo siamo già nella fase storica: mai i rossoblù nel girone di ritorno erano stati in testa alla classifica. Per la coda, il Vaccolino dopo il ko a Bondeno è matematicamente retrocesso, mentre ha fatto un deciso passo avanti il Tresigallo,

che ha espugnato Pontelagoscuro.