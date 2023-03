Il Cosenza recupera l’altro ex Finotto

Il Cosenza recupera Finotto, che dopo aver saltato per infortunio le ultime due giornate di campionato è pronto a tornare in campo proprio contro la Spal. La punta – che ha cominciato la stagione a Ferrara e che in biancazzurro ha disputato la bellezza di 135 partite – ha ripreso ad allenarsi a pieno regime. Attenzione invece a Marras, che ieri ha terminato anzitempo la partitella in famiglia a causa di una contusione alla spalla.

Arbitro. Toccherà all’internazionale Daniele Chiffi della sezione di Padova dirigere lo scontro diretto tra Cosenza e Spal, in programma domenica prossima al San Vito-Marulla. Un fischietto di grande esperienza per una partita importantissima per entrambe le squadre. I biancazzurri hanno incrociato Chiffi otto volte, con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. L’arbitro padovano sarà coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Lo Cicero, dal quarto uomo Grasso.