Il Cosenza vola con tre vittorie consecutive Il quart’ultimo posto adesso è più lontano

L’unica buona notizia di giornata è che la Spal non è più ultima in classifica. Perdendo 4-3 ad Ascoli una gara rocambolesca infatti il Brescia resta fanalino di coda in solitudine, a -1 dalla squadra di Oddo che aggancia al penultimo posto il Benevento. Anche i sanniti tornano a mani vuote dalla trasferta di giornata, col Bari che passa nella ripresa col calcio di rigore di Antenucci e la rete di Folorunsho per un 2-0 che aggrava ulteriormente la crisi delle Streghe. Purtroppo per i biancazzurri però le squadre che li precedono però continuano a correre. Il risultato più sorprendente arriva da Cosenza, dove i Lupi centrano la terza vittoria di fila superando 1-0 un Pisa in piena lotta per un posto nei playoff con rete decisiva di Nasti. Con nove punti in tre partite, i calabresi agganciano in quindicesima posizione il Cittadella, che oggi però ha la possibilità di rispondere nel posticipo sul campo del Modena. Cosenza e Cittadella in questo momento sono a +6 sulla Spal, che ha cinque punti da recuperare sul Perugia. Il Grifo passa in vantaggio contro il Frosinone con Casasola, poi Mulattieri ristabilisce la parità per il definitivo 1-1. La squadra di Castori quindi è la più vicina a Dickmann e compagni nella corsa ai playout, ma non va dimenticato che il Perugia ha disputato una gara in meno. Mercoledì prossimo infatti il Grifo ospiterà una Reggina in grossa difficoltà, con la possibilità di effettuare un balzo significativo verso la salvezza. Infine, nella parte destra della classifica si registra una vittoria molto importante del Venezia, che al Penzo supera 3-2 il Como con reti di Candela, Milanese e Pohjanpalo nella fase centrale della partita, rendendo inutili i gol di Da Cunha e Gabrielloni. E ora gli arancioneroverdi sono a +7 sulla Spal.