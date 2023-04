Il Cus al Trevisani con il fanalino Pescara

Penultimo impegno casalingo per il Cus, che al Trevisani attende la visita del Pescara fanalino di coda (fischio di inizio 15,30). Se la partita non dovrebbe nascondere particolari insidie, di contro sono tante le novità che hanno ravvivato la vigilia, prima fra tutte il ritorno in bianconero di Ermanno Susa dopo diversi anni lontano da casa. Ultimi colori vestiti dal talentuoso centro il giallonero degli Highlanders Formigine in B; di rientro dall’infortunio alla spalla ha deciso di unirsi ad un gruppo di cui conosce gran parte degli atleti. Dopo l’assaggio con Chieti, dal primo minuto ci sarà il seconda linea camerunense Pokam, un concentrato di forza e potenza, mentre partiranno dalla panchina i due deb Sagrati, per lui un quasi derby, e Marinelli. Dardani mischia le carte, chiede ai suoi di non complicarsi la vita e di sfruttare la meglio il turno che vede Parma, terza avanti di una lunghezza, salire a Colorno. Issarsi al terzo posto della graduatoria sarebbe una gran bella iniezione di fiducia, pubblico che si preannuncia numeroso.