Il Cus apre col piede giusto l’attività indoor a Bondeno salendo sul podio

Apertura dell’attività indoor per i giovani dell’atletica sabato pomeriggio a Bondeno, dopo anni in cui non si era più riusciti ad organizzare nessuna gara nel periodo invernale e ottima prestazione dei portacolori del Cus Ferrara. La palestra del centro sportivo Bihac ha visto impegnati una cinquantina di atleti delle categorie Esordienti e Ragazzi. Nella prova di velocità sui 30 metri Esordienti M10, vittoria per Pietro Giovinazzo (Cus Ferrara), secondo Dario Bonetti (A. Copparo) e terzo Enrico Sudano (Cus Ferrara); tra le ragazze, prima Silvia Farris (A. Bondeno), seconda Giorgia Zanzi (Cus Ferrara) e terza Sara Botti (Cus Ferrara). Nella categoria Ragazzi primo Carlo Zanghirati (Cus Ferrara), secondo Tommaso Berti (A. Bondeno) e terzo Matteo Trombin (A. Bondeno), tra le Ragazze prima Agata Mazzini (A. Copparo) davanti a Alessandra Bighi (A. Bondeno) e alla compagna di società Anna Bertasi.

Nella prova dei m 30 ostacoli Ragazzi, primo ancora Carlo Zanghirati (Cus Ferrara) davanti a Matteo Trombin (A. Bondeno) e Gabriele Guidetti (A. Bondeno), nel campo femminile prima Alessandra Bighi (A. Bondeno) davanti alle portacolori dell’Atletica Copparo Agata Mazzini e Francesca Barducco.

Nella gara di lancio della palla medica negli Esordienti M10 primo Pietro Giovinazzo (Cus Ferrara) con m 6.00, secondo Giulio Baroni m 5.35 e terzo Riccardo Venturelli (Cus Ferrara) m 5.19; nelle Esordienti F10 prima Giorgia Zanzi (Cus Ferrara) con m 6.23, seconda Sara Botti (Cus Ferrara) m 5.74 e terza Farris Silvia con m 5.60.