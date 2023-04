Il Cus avanza nei tornei giovanili Cogo-Occhiali teste di serie numero 1

Cus Ferrara Salvi ancora nei campionati nazionali giovanili. Esordio vincente degli under 12 alla seconda fase regionale, cui hanno avuto accesso grazie ad un percorso esente da errori nella prima fase. I cussini hanno superato in casa per 2-1 la compagine bolognese della Virtus al termine di un acceso derby dove ha brillato con una grande prestazione in singolare Federico Pigaiani. Sconfitta di misura nell’altro singolare per Alessandro Bisi e successo al doppio di spareggio per la coppia cussina composta da Giovanni Guidi e Giuseppe La Rosa.

Fra gli under 14 prosegue la marcia vincente di Andrea Cogo e Mattia Occhiali, rappresentanti del Cus A, vincenti 3-0 in tutte le partite disputate sino ad oggi, con accesso alla fase finale ad eliminazione diretta. Questo tabellone li vedrà protagonisti come teste di serie numero 1 e con un primo turno da disputare in casa contro lo Sporting Sassuolo B.

In questa categoria la squadra C, nell’ultimo turno della seconda fase, ha vinto 2 a 1 contro contro il Country Club di Bologna, con vittoria di Emanuele Cusi in singolare e sconfitta di Tommaso Aguiari. Riscatto della coppia Leonardo Aguiari ed Emanuele Cusi nel doppio decisivo. La squadra B è stata invece sconfitta 2-1 nella trasferta a Cervia contro la Polisportiva 2000.