Il Cus crolla a Parma

Cade al Banchini di Parma il Cus Ferrara, al termine di ottanta minuti nervosi in cui i gialloblù padroni di casa si sono esaltati progressivamente timbrando il divario con un paio di individualità di rilievo. Proprio poco prima del fischio dell’intervallo l’azione che probabilmente spacca il match: touch in attacco per il Cus che sbaglia il lancio, i gialloblù recuperano l’ovale e lo sparano nella metà campo ferrarese dove la gestione del rimbalzo è deficitaria e tra due maglie bianconere a raccogliere è l’estremo di Parma che si invola in bandierina. Così al riposo si va sul 27-3 e con un inferiorità temporanea. Il Cus avrebbe pure le azioni per raddrizzare la contesa, ma due in avanti a pochi centimetri dalla linea di meta attorno all’ora di gioco affossano definitivamente le speranze di rimonta.