Il Cus in campo a Parma per sfatare il tabù ducale

Si gioca il terzo posto in graduatoria il Cus, che in giornata sale a Parma e al campo Banchini del Lago Verde sarà ospite dei gialloblù di casa nell’anticipo delle 12 (a seguire difatti ci sarà il match di serie A). Ducali bestia nera del Cus, che nelle ultime due annate è stato sempre battuto di una manciata di punti. Per cercare di sfatare il tabù servirà una prestazione più precisa rispetto a sette giorni fa: in settimana nulla lasciato al caso, con l’allenamento del giovedì diretto da un arbitro di Federal 1, la terza serie francese. Out Cavalieri, De Paoli e lo squalificato Ippolito, Dardani recupera Squarzoni ai centri ed il talentuoso Storti dalla panchina. Derby e posta alta gli ingredienti di ottanta minuti che si preannunciano di qualità.