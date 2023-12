Il Cus ospita Faenza al Trevisani

Torna tra le mura amiche del Trevisani il Cus, che alle 14.30 ospita Faenza (fischia Baldazza di Cesena). Si cerca di tracciare una riga soprattutto sull’opaca prestazione di Parma, con obiettivo sempre il secondo posto, attualmente occupato da Imola, anche se alla fine per la piazza d’onore sarà lotta a tre con gli stessi romagnoli e Parma. E proprio in terra ducale andrà in scena il big match di giornata dove nel derby i Lyons Piacenza dovrebbero, da pronostico, spaccare definitivamente la classifica.

j. r.