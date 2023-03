Il Cus rischia a Colorno Trasferta proibitiva

Dopo l’ultima pausa per il Sei Nazioni, il campionato di C di rugby riserva la trasferta in casa della capolista Colorno (fischio d’inizio di Vaccari alle 14,30 allo stadio Maini) per i bianconeri del Cus Ferrara. Imbattuti in stagione, i parmensi hanno confermato in pieno i pronostici della vigilia che volevano la società dei rossi puntare forte sulla promozione della squadra cadetta, con il primo quindici a ben figurare nella massima serie. Dopo la sconfitta nel derby per i ferraresi l’obiettivo è il terzo posto con discorso aperto e difficile da pronosticare.

Avvicinamento al match complicato per i ragazzi di Dardani, che deve fare a meno di diversi atleti ed ancora una volta si trova a contare le prime linee: in panchina si rivede Ippolito, non al meglio, chiamato al sacrificio per supportare i suoi compagni, nel quindici iniziale buona qualità con Bondoni estremo ma profondità della rosa limitata a soli cinque cambi in panchina. Pronostico chiuso, ma all’andata Colorno ha faticato parecchio per superare il Cus.