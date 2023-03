Il Cus sconfigge un ostico Chieti

RUGBY

Torna tra le mura amiche e torna alla vittoria il Cus che ha avuto ragione di un ostico Chieti per 35-12. Partita ben più combattuta di quanto racconti il finale, con il solco decisivo scavato nel secondo tempo quando gli ospiti hanno perso certezze nei primi cinque uomini. Il pomeriggio inizia bene per Ferrara, che segna con Cavalieri svelto e furbo a raccogliere un pallone e passare in mezzo al raggruppamento per schiacciare di potenza. Da lì pallino, e pallone, in mano agli abruzzesi che si ancorano alle spinte ed alle penetrazioni vicino ai raggruppamenti: il temibile drive da rimessa fa ancora male così come la caparbietà delle terze linee avversarie che confezionano un pesante uno-due per il parziale di metà tempo di 7-12. Il 14-12 del riposo rispecchia la tensione di una contesa dura ma sostanzialmente corretta. La ripresa riparte come si era finito, con Chieti a spingere nei ventidue offensivi e Ferrara a difendere spendendo pure qualche fallo. La partita si conclude con il doppio rosso ad Ippolito.