Il cussino Angelini conquista l’accesso ai mondiali slovacchi

Stagione 2023 entrata nel vivo per gli atleti del Cus Ferrara Triathlon con un mese di maggio ricco di avvenimenti di spicco.

Arriva dalla Francia un grande risultato per Daniele Angelini, il forte atleta ferrarese che nell’impegnativo mezzo Ironman (1,9 km di nuoto, 90 km di bici, 21 di corsa) disputato domenica a Frejus, trova il 21esimo posto assoluto e addirittura il 2° di categoria completando la prova in 4.38.41. Una prestazione che gli vale la qualifica per i Mondiali 2024 che si svolgeranno a Samorin, in Slovacchia.

Sempre sulla stessa distanza, a Jesolo ottima prova per il debuttante Davide Liboni, che chiude 103° di categoria con una importante frazione finale di corsa. Proprio nella mezza maratona finale è costretto purtroppo al ritiro per problemi fisici Alessandro Scionti. Ai Campionati Italiani di Paratriathlon disputati a Loano (SV), brillante 5° posto di Luca Lunghi nella propria categoria.

A Milano altro debutto, questa volta su distanza olimpica (1,5 km a nuoto, 40 km in bici, 10 km di corsa) per Marco Frilli, che sfruttando le sue importanti capacità ciclistiche trova un prezioso 13° posto di categoria. A Caorle, domenica scorsa, nella gara su distanza sprint (0,75 km a nuoto, 20 km in bici, 5 di corsa) ottime prove dei due veterani Piero Tumiati (16° di categoria) e Giovanni Romagnoni (17°).