Il cussino Mattia Occhiali si impone nella tappa nazionale dello Joma tour a Forlì

Grandissima vittoria del cussino Mattia Occhiali, classe 2009, capace di imporsi nella tappa nazionale dello Joma tour disputata al Forum tennis di Forlì, uno dei più importanti appuntametnti giovanili di inizio stagione. Mattia, facente parte del progetto sportivo Cus-Salvi, allenato dal tecnico Ferdinando De Luca, è una delle migliori espressioni ferraresi degli ultimi anni in ambito tennistico.

La settimana di Forlì ne è la riprova; ha alzato il suo livello di tennis fin dai primi turni, andando a migliorarlo ulteriormente a partire dagli ottavi di finale. Proprio in questo turno ha sconfitto il classificato 3.3 portacolori dello Sporting club Sassuolo Mattia Lometti, per approdare ai quarti contro Enea Vinetti, 3.3 del Ten sport center di Cervia ed accreditato della testa di serie numero uno del tabellone. Partita tiratissima chiusa

7576 per Mattia e semifinale conquistata contro Sebastiano Mantovani ennesimo classificato 3.3, tesserato Pro Parma. In una battaglia tattica e di nervi protrattasi oltre le due ore di gioco, il tredicenne ferrarese è uscito vincitore per 7664.

In finale contro Edoardo Bardelli, 3.3 del Circolo tennis Reggio Emilia, capolavoro di Mattia e successo al tiebrek del terzo. Primo set perso 63 con predominio del reggiano, giocatore molto strutturato fisicamente e potente nei colpi a rimbalzo. Nella seconda frazione, grande reazione di Mattia e risultato di 75 in suo favore. Terza frazione al cardiopalma e successo finale al tiebrek per 13-11, dove oltre alle qualità tecniche si sono notate quelle di resistenza fisica, frutto di una preparazione atletica mirata curata dal preparatore Davide Ghidoni.