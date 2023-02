Il Fosso Ghiaia spreca, la Portuense invece no

Fosso Ghiaia

0

Portuense

1

FOSSO GHIAIA: Marendon, Vecchi (25’ st Filippi), Bondi (30’ st Babbi), Rocchi (40’ st Sabbadini), S. Taroni (40’ st Gardini), Mingozzi, Riviello (15’ st Balaj), Gramigna, Curella, R. Taroni, Nicoletti. All.: Moregola.

PORTUENSE: Piovaccari, Sorghini, Sarto, Bolognesi, Sovrani, Formigoni, Mahmoudi, Meli, Pierfederici (25’ st Musacchi), Scaglione (45’ st Mazzoni), Laghi (40’ st Roverati). All.: Del Mastio.

Rete: 22’ st rig. Laghi (P).

Note: ammoniti: Rocchi (F), S. Taroni (F), Mingozzi (F), Gramigna (F), Nicoletti (F), Piovaccari (P), Sovrani (P), Musacchi (P).

Importante vittoria in trasferta per la Portuense, che passa per 1-0 sul campo del Fosso Ghiaia. Nei primi minuti il match rimane bloccato, con entrambe le squadre che non lasciano grandi spazi dietro, e non si sbilanciano troppo all’attacco. Verso la fine del primo tempo prendono campo i padroni di casa, che si fanno vedere dalle parti di Piovaccari, ma prima Curella, poi Taroni non riescono a inquadrare lo specchio della porta. Nel secondo tempo partono meglio gli ospiti, che iniziano a farsi vedere nella metà campo avversaria, e guadagnano un discusso calcio di rigore al minuto 22 per mani in area. Dal dischetto si presenta il numero 11 Laghi, che non si lascia ipnotizzare e insacca la pesante rete dell’1-0 per la Portuense. In questa fase del match i due allenatori puntano sull’ingresso di forze fresche dalla panchina per trovare la svolta. Nei minuti finali la partita si innervosisce, e il direttore di gara è costretto a estrarre diversi cartellini gialli. I locali spingono alla ricerca del pareggio, e al minuto 49, in pieno recupero, viene assegnato un rigore molto discusso ai padroni di casa. Dal dischetto si presenta Gramigna, che si fa ipnotizzare da Piovaccari e spara alto sulla traversa.