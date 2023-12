Il giorno dell’assemblea dei tifosi:: "Consegnate il marchio alla nostra città"

È il giorno di Spal-Virtus Entella, ma anche dell’assemblea pubblica promossa da Curva Ovest Ferrara e Centro coordinamento che chiamano a raccolta la tifoseria biancazzurra alle 21,30 al Factory Grisù (nei pressi dello stadio Mazza) con uno slogan preciso: "Consegnate il marchio alla città". "Sono invitati l’assessore allo Sport Maggi e l’avvocato Pancaldi che spiegherà la fattibilità legale dell’operazione che stiamo chiedendo – recita il comunicato degli organizzatori –. Non vogliamo più ricadere nelle esperienze già vissute qui a Ferrara e che si sono ripetute in numerose altre città. Crediamo sia giusto che il marchio che rappresenta un patrimonio sportivo, sociale e culturale di questa città debba essere tenuto saldamente tra le mani del Comune di Ferrara che deve avere l’onere e l’onore di preservarne la storia. Visto che la società non ha dato alcun tipo di risposta e si mostra completamente assente anche su questo tema, crediamo sia giunto il momento che i nostri rappresentanti in Comune prendano posizione su questo tema che diventa ogni giorno più urgente vista l’inadeguatezza dell’attuale gestione sportiva di questa proprietà. Siete tutti invitati a partecipare, subito dopo la partita ci dirigeremo a piedi nel vicinissimo Factory Grisú".