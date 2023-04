"Il gol? Non deve diventare un’ossessione"

di Mauro Malaguti

Cinque gol, ma uno soltanto al Como nelle ultime 28 partite. Non è il bottino che la Spal si attendeva da Andrea La Mantia ("In B il mio minimo in un campionato è di 9", spiega lui), e il bilancio di stagione fatica a essere positivo, anche se potrebbe venire riscattato da un finale-salvezza.

Ma come si spiega tutto ciò il centravanti, dopo la folgorante partenza con 4 sigilli nelle prime 5 partite?

"Ammetto che il mio bilancio non può essere positivo. Il mestiere di un attaccante è fare gol, e anche se ho sempre lavorato sull’impegno e sulla prestazione, se non segni poi alla lunga fatichi anche a trovare quella. Ci sono annate così nel calcio, senza fortuna e poco brillanti: l’importante è saperle affrontare. Io ho sempre cercato di aiutare la squadra come ho potuto, e spero ancora di poter contribuire alla salvezza della Spal".

Proviamo a entrare più nel dettaglio?

"Dopo quell’inizio forte è subentrato un periodo in cui si faticava a creare occasioni come squadra, e noi là davanti ne abbiamo ovviamente risentito. Si è cominciato a soffrire tanto, e non segnando si è persa anche lucidità: in fondo la punta vive di psicologia. Ora cerco di superare l’ossessione del gol cercando di concentrarmi sulla prestazione e andando a far la guerra con tutti confidando che qualche altra rete possa arrivare. Nel frattempo mi rimbocco le maniche e combatto, e cerco di tener su palla per far salire la squadra che ultimamente ha lanciato buoni segnali".

Cosa è cambiato nella Spal? "Nelle ultime tre gare sono giunti 5 punti e credo che ci siamo ricompattati. Abbiamo preso tutti coscienza della necessità di una scintilla per imprimere un cambio di passo. Non è ancora abbastanza, ma ora sappiamo di potercela giocare e dobbiamo continuare così. Non è facile reagire come stiamo facendo quando sai che ogni singola partita è fondamentale. Per questo dico che la squadra sta mandando segnali importanti. Peccato solo per la mancata vittoria col Brescia: sul gol del 2-2 siamo stati ingenui"

I guai sono iniziati quando De Rossi la escludeva?

"Non so, e non c’è controprova. Ma io mi sono trovato bene anche con lui e il nostro rapporto è sempre stato ottimo, come ha ammesso lui stesso dopo Reggio Calabria. Ho sempre accettato le scelte e tuttora tra noi c’è stima reciproca. Tutti i tecnici di quest’anno mi hanno dato tanto e ho buoni rapporti con loro".

C’è un problema di intesa con Moncini?

"Siamo simili, entrambi uomini da area di rigore e abbiamo bisogno di rifornimenti, ma questo problema di compatibilità non esiste. Ci troviamo anche molto bene insieme. Ora di palloni in area ne arrivano molti di più, la squadra è più viva e potendone giocare di più le cose vanno meglio".

Eppure col Brescia all’atto della sostituzione sono arrivati i primi fischi…

"Non fanno piacere, ma è giusto che ognuno esprima i suoi giudizi, non ho niente da eccepire. Io sono sempre molto critico nei confronti di me stesso, a volte anche troppo, e sono il primo a sapere che non ho reso come vorrei e come ci si aspetta da me. Quindi accetto i fischi e cercherò di metterci sempre più impegno per trasformarli in applausi".

A gennaio la cercava la Reggina, ha mai rimpianto di essere rimasto?

"No, lasciare nelle difficoltà non è da me. E ora che le speranze sono rinate, andiamo dritti verso il nostro obiettivo in queste ultime giornate".