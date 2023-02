Il Kleb non smobilita, ma resta in bilico

C’è ancora incertezza attorno al futuro del Kleb Basket, dopo un’altra giornata convulsa in cui si sono susseguite voci sul prosieguo o meno dell’attività agonistica della società biancazzurra. Nel tardo pomeriggio di ieri il presidente Marco Miozzi ha avuto un faccia a faccia con giocatori e staff, che nei giorni scorsi avevano chiesto chiarezza riguardo alla difficile situazione economica unita ad una mancanza di risposte da parte dei maggiori vertici societari. Un incontro in cui i giocatori hanno ricevuto qualche rassicurazione in più rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi, anche se il patron biancazzurro ha ribadito che la nave non è ancora in salvo e in questo senso decisivo sarà il summit di questa mattina tra l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore allo sport Andrea Maggi, e un grosso imprenditore del territorio, nel tentativo di coinvolgere quest’ultimo e trovare le risorse per arrivare a fine stagione.

Diverse le domande dei giocatori, alcuni dei quali nelle ultime ore richiesti sul mercato, ma capitan Campani dall’alto della sua esperienza ha ribadito il desiderio della squadra di rimanere compatta e concentrata per provare a raggiungere la salvezza sul campo.

Scongiurata, almeno per il momento, una possibile smobilitazione del roster guidato da Spiro Leka, col mercato che chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio prima di riaprire nella settimana antecedente ai playout. Per l’ennesima volta c’è da registrare la dimostrazione di grandissimo attaccamento da parte di un gruppo da ammirare, che ha ribadito l’intenzione di continuare a lottare fino alla fine e di andare oltre le difficoltà economiche, affrontando con voglia di rivalsa la trasferta di domenica a Nardò. Nel frattempo, in mattinata davanti al palasport erano apparsi due striscioni a firma del Sesto Uomo emblematici del pensiero della tifoseria estense: vicinanza a squadra e staff e pesanti critiche nei confronti della presidenza, accusata di poca serietà e di mancato rispetto delle promesse fatte ad inizio stagione.

Sui social il "tam tam" mediatico delle ultime ore ha visto gli appassionati biancazzurri scagliarsi contro lo stesso presidente Miozzi, ed evidentemente alcune dichiarazioni non sono andate giù, una su tutte quella sull’errore "nel non aver lasciato fallire la società a settembre". Parole che, col senno di poi, sono sembrate forse un pochino forzate, considerato il coinvolgimento di Miozzi nel cda societario anche nelle passate stagioni.

In ogni caso, la Tassi Group si appresta a partire per Nardò certamente non in un clima sereno, ma magari più coesa di prima, perché certe situazioni a volte possono cementare ancor di più un gruppo sano che cercherà di dar tutto per evitare la retrocessione sul campo.

Jacopo Cavallini