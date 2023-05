Il maltempo fa saltare il match Lugo-Sbf

L’alluvione che ha colpito in queste ore la Bassa Romagna ha interessato pure l’abitato di Lugo, ed è per questo motivo che questa sera non si giocherà gara 1 playoff di Serie C Silver tra Aviators Basket Lugo e Scuola Basket Ferrara. La partita è stata rinviata, per il momento a data da destinarsi, in attesa che la situazione nelle zone colpite torni alla normalità. Probabile che la sfida venga recuperata a metà settimana, mentre gara 2 resta fissata per sabato alle ore 20 alla Giuseppe Bondi Arena. La vincente della serie si assicura un posto nella prossima Serie C unica.

j. c.