Il maltempo incombe Salta il match della Tramec

Rinviata gara-2. Una scelta inevitabile, a causa del maltempo e della terribile alluvione che sta mettendo in ginocchio la regione. Niente secondo round tra Benedetto e Fortitudo, almeno per il momento, una decisione nata nella mattinata di ieri e ufficializzata nel pomeriggio con un comunicato da parte della società biancorossa: "In via precauzionale, per via dello stato di allerta attivo in Emilia-Romagna, la Benedetto XIV comunica che, a seguito dell’ordinanza del sindaco firmata nel primo pomeriggio, la partita prevista per mercoledì 17 maggio contro la Fortitudo Bologna non verrà disputata". Poco dopo è arrivata anche l’ordinanza del sindaco Accorsi, che oltre ad annunciare l’estensione dell’allerta rossa fino alla mezzanotte di venerdì 19 maggio, ha predisposto per la giornata di oggi, giovedì 18 maggio, anche l’annullamento di Tramec- Fortitudo, che dunque non si disputerà nemmeno questa sera. La serie quindi dovrebbe slittare di 48 ore, con gara-2 che verrà molto probabilmente giocata domani sera a Cento alle ore 20.30 e con gara-3 che a quel punto verrebbe riprogrammata per domenica al Paladozza (con palla a due alle 18). L’eventuale gara-4 martedì sera sempre a Bologna, mentre la "bella" venerdì 26 maggio alla Milwaukee Dinelli Arena, due giorni più tardi rispetto a ciò che era stato programmato all’inizio. Dovrebbe essere questo il nuovo calendario dei quarti di finale playoff di Cento ed F, ferme da domenica scorsa sull’1-0 in favore dei ragazzi di Mecacci, grazie al successo per 91-73. Un giorno in più per ricaricare le pile ed inserire nel migliore dei modi Guido Rosselli, già protagonista al debutto con 7 punti e 6 rimbalzi in 18 minuti di impiego. Lo stesso potrà fare Bologna con Banks, anche lui fresco di arrivo, per provare a riaprire subito la serie e portarla sull’1-1 in Piazza Azzarita. Nel frattempo in casa biancorossa aumentano le probabilità di vedere la prossima stagione il dirigente di Chiusi, Giulio Iozzelli, al timone come manager e direttore sportivo. Il suo nome è in cima alla lista.

Giovanni Poggi