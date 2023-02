Il Masi Torello acciuffa il pari nel finale

masi torello

1

sant’agostino

1

VOGHIERA: Campi, Sarto (38’st Mangherini), Franceschini Fabio, Valesani, Catozzo, Molossi, De Angelis (25’st Castelli), Fregnani, Quarella, Zaffi (12’st Caruso, 31’st Saugo), Cazzadore. All. Rambaldi.

SANT’AGOSTINO: Costantino, Correggiari, Rubbi, Lodi, Marcolini, Iazzetta, Daniel (32’st Pasini), Di Domenico, Gherlinzoni, Lenzi, Guerzoni (20’st Gessoni). All. Zambrini.

Arbitro: Tommaso Astorino da Bologna. Marcatori: 5’st (rig.) Gherlinzoni, 41’st (rig.) Cazzadore.

Note: allontanato al 43’st l’allenatore del Sant’Agostino Zambrini. Ammoniti Cazzadore, Correggiari, Di Domenico. In tribuna gli allenatori Riccardo Ghedini, Marco Ferrari, Alessandro Baiesi e Massimo Zibelli e il vice presidente dell’Argentana Gian Pietro Mazzanti.

Pareggio di rigore al "Villani", al termine di una partita combattuta e divertente, soprattutto nel secondo tempo, quando le squadre si sono allungate, con i padroni di casa protesi all’attacco alla ricerca del pareggio. In tribuna il pubblico delle grandi occasioni, con buona rappresentanza ospite, che ha incitato i ramarri fino alla fine. Il primo tempo si apre con un’occasione del Sant’Agostino: Lodi dal fondo mette sul primo palo, Daniel anticipa tutti al volo da sotto misura, il portiere para d’istinto. Il Masi si fa vedere con Cazzadore, al 28’ e poi al 34’, Costantino fa buona guardia. Al 41’ l’occasione migliore capita sui piedi di Daniel, che lavora un buon pallone, si libera al tiro e da posizione defilata centra la traversa. Nel secondo tempo ospiti vicini al vantaggio al 4’, dapprima con Guerzoni, il portiere respinge, sulla ribattuta Lodi in acrobazia si vede respingere il tiro sulla linea di porta da Valesani. Subito dopo il Sant’Agostino sblocca il risultato. Fuga sulla fascia sinistra di Gherlinzoni, si fa 40 metri palla al piede, dribbling a rientrare su Sarto, che lo stende in area: rigore. Trasforma dagli undici metri lo stesso Gherlinzoni, ex di giornata. Di qui in avanti il Masi esce dal letargo e subito sfiora il pari con il nuovo entrato Caruso, che schiaccia di testa da distanza ravvicinata e Costantino risponde presente. Al 40’ su punizione dalla trequarti la difesa ospite è negligente, Quarella conquista il fondo e mette in mezzo, in mischia Franceschini è fermato con le cattive al momento del tiro: rigore. Cazzadore spiazza il portiere e pareggia. Nell’ultimo minuto di recupero Cazzadore sfiora il vantaggio di testa.

Franco Vanini