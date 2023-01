Il Masi Torello riacciuffa il risultato

masi torello

1

savignanese

1

MASI T. VOGHIERA: Campi, Maneo (46’ Catozzo), Franceschini F., Valesani, Sarto, Quarella (80’ Vallesani), De Angelis, Fregnani, Lolli (46’ Mangherini), Vanzini (89’ Castelli), Cazzadore. All. Rambaldi. A disp. Battara, Franceschini S., Saugo.

SAVIGNANESE: Fusconi, Zoffoli, Mazzarini, Lambertini, Malo, Onofri, Nicolini, Cassani, Pacchioni, Tola, Vitalino (77’ Possenti). All. Montanari. A disp. Papi, Stacchini, Battistini, Mazza, Dhamo, Franchini, Farabegoli, Sberlati.

Arbitro: Passarotti da Mantova.

Reti: 34’ Valesani (aut.), 69’ Fregnani.

Note: ammoniti Maneo, Sarto, Cazzadore, Pacchioni e Valesani. Espulso Nicolini.

È terminata con un pareggio la sfida tra Masi Torello Voghiera e Savignanese. Dopo un primo tempo di sofferenza, in cui la formazione ospite è passata il vantaggio, l’undici di mister Rambaldi è riuscito a riemergere nella ripresa, forte anche della superiorità numerica per l’espulsione di Nicolini (al 44’ della prima frazione) e a riportare in equilibrio il risultato. La cronaca. Parte bene la Savignanese che all’11’ ha la prima, grossa chance di segnare con una ripartenza portata a termine da Vitalino che, entrato in area, cerca l’angolino basso alla sinistra di Campi, che però si distende e allontana la minaccia. Al 14’ il direttore di gara vede un fallo in area di Lolli su Nicolini e concede il calcio di rigore: dal dischetto va Pacchioni, il cui tiro viene parato da Campi. Al 31’ è Tola a rendersi pericolo, con un tiro dal vertice alto dell’area di rigore del Masi, ma la palla va a sbattere sulla traversa con un tocco decisivo di Campi a mettere in angolo. Al 34’ la Savignanese si porta in vantaggio: su cross in area di Cassani, interviene Valesani che, nel tentativo di allontanare la minaccia, indirizza invece la palla verso la propria porta, mettendo fuori causa Campi. Al 44’ la Savignanese resta in dieci uomini per il ‘rosso’ a Nicolini per doppia ammonizione. Nella ripresa, l’inerzia della gara cambia ed è il Masi a prendere in mano le redini del gioco e a portare maggior pressione verso la porta avversaria. Al 2’ il cross di Quarella viene intercettato da Fregnani che tenta la conclusione, ma la palla termina sopra la traversa. Al 16’ Fabio Franceschini serve una bella palla a Vanzini che entra in area e va alla conclusione, parata da Fusconi. Al 20’, su angolo di Fregnani, Fabio Franceschini tocca la palla che va ad impattare sulla traversa. Al 24’ arriva il meritato gol per i padroni di casa: sugli sviluppi della rimessa laterale di Quarella, dopo una serie di batti e ribatti in area, interviene Fregnani che insacca per il definitivo 1-1.

Valerio Franzoni