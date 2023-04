Il Mesola ci crede Gara salvezza per la X Martiri

Casumaro in casa (ore 15.30) dell’Atletico SPM per restare fuori dalla bagarre dei play out, una trasferta alla portata visto il rendimento degli ultimi tempi dei rossoblù. In trasferta anche la X Martiri, attesa a San Martino Spino dalla Quarantolese, che precede i biancazzurri di tre lunghezze. "E’ una partita chiave – evidenzia il vice presidente Ennio Bizzarri – contro la Quarantolese ci giochiamo il campionato; da San Martino in Spino dobbiamo portare a casa almeno un risultato positivo dopo una serie di prestazioni sotto tono. Credo molto nei ragazzi, hanno le potenzialità per far bene. All’andata vincemmo 1-0, spero sia di buon auspicio". Spettatore interessato Davide Bolognesi, l’allenatore dell’Under 18 dovrebbe essere l’allenatore che raccoglierà l’eredità di Ruggero Ricci, promesso sposo per guidare la Portuense il prossimo anno. Nel girone D a Migliarino andrà in scena la sfida delle deluse, con l’Argenta che se la vedrà con la Libertas Castel San Pietro, entrambi nobili decadute, con l’ultima della classe che ospiterà la penultima. Una pericolante anche per la Portuense. Al "Bellini" ecco il Sesto Imolese, terz’ultima e staccata di 17 punti dai rossoneri, che si avvarranno di Alessandro Baiesi in panchina, subentrato al posto dell’esonerato Dino Del Mastio per gestire le due ultime giornate. Vuole alimentare il sogno play off il Mesola, che cerca tre punti a Fosso Ghiaia, che invece lotta per i play out. E’ una trasferta quindi dalle opposte motivazioni, ma con i castellani favoriti, visto il ruolino di marcia dell’ultimo periodo e il successo prestigioso a spese del Solarolo.

Franco Vanini