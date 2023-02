Il Mesola colpisce nella ripresa Boscolozemelo stende il Cotignola

Cotignola

0

Mesola

1

COTIGNOLA: Casadei (37’ st Savini), Leonardi (31’ st Fabbi), Cornacchione, Pirozzi, Temporin, Serra, Bandini (31’ st Donati M.), Fiorillo (41’ st Sona), Mengozzi A., Martino, Scoglio. All.: Mosconi.

MESOLA: Calderoni, Lucci, Vianello, Manari, Pittaluga, Perini, Malagutti, Braghiroli (35’ st Durante), De Giorgi (14’ st Boscolozemelo), Boscolo, Berardi (39’ st Mangolini). All.: Salvagno.

Arbitro: Piva di Bologna.

Rete: 25’ st Boscolozemelo (M).

Note: ammoniti: Leonardi (C), Cornacchione (C), Temporin (C), Bandini (C), Scoglio (C), Berardi (M), Boscolozemelo (M).

Importante vittoria in trasferta per il Mesola, che passa di misura a Cotignola. Gia dai primi minuti si nota che le condizioni del campo non sono ottimali, e il gioco di entrambe le squadre ne risente. Nella prima frazione la partita è molto combattuta in mezzo al campo, ma con poche occasioni da una parte e dall’ altra. Al 24’ ci provano i padroni di casa, quando sugli sviluppi di un corner incorna Pirozzi, ma il suo colpo di testa finisce di poco a lato. Il Mesola si fa vedere sul finale di primo tempo, con un tiro dal limite di Malaguti, ma la palla esce alta sulla traversa. Al rientro dagli spogliatoi partono forte gli ospiti, con Malaguti che prende il fondo e mette in mezzo, sul pallone arriva Berardi, ma al momento del tiro è provvidenziale l’intervento di Leonardi, che anticipa e salva i suoi. Al minuto 9’ arriva un’occasione al Cotignola, con Fiorillo che recupera palla sulla trequarti e riparte verso la porta, ma il suo tiro viene murato da un difensore avversario. Il gol partita degli ospiti arriva al minuto 25, con il subentrato BoscoloZemelo che entra in area e fulmina Casadei in uscita. Nel finale i padroni di casa si riversano all’attacco alla ricerca del gol per pareggiare i conti, ma non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Calderoni.