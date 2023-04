Il Mesola tiene viva la fiammella playoff. Attenta X Martiri, non sei ancora salva

In Promozione il risultato migliore è del Mesola, che ha vinto lo scontro diretto per l’alta classifica a spese del Solarolo. Non è stata una passeggiata, la formazione romagnola ha ribattuto colpo su colpo. Per il ds castellano Edoardo Biondi non è stata una vittoria fortunata. "La fortuna non esiste, anche nel calcio – sostiene il nocchiero del mercato mesolano – altrimenti saremmo primi, visti i tanti episodi incredibili che ci sono capitati. Riguardo al Solarolo, ha macinato tanto gioco ma senza concretizzare, noi siamo stati più cinici e concreti". Siete a solo due punti dai play off. "Mancano due partite e sei punti da raccogliere, a Fosso Ghiaia e poi in casa con il San Pietro in Vincoli. Tutto è ancora possibile". Nello stesso girone la Portuense ha tenuto testa alla capolista Massa Lombarda. Anzi, senza l’espulsione del portiere Othmani poteva arrivare anche bottino pieno. A metà secondo tempo la formazione rossonera era in vantaggio con merito, in pieno controllo, poi quell’episodio ha cambiato gli equilibri. Contro la squadra che ha vinto il campionato con cinque giornate di anticipo è un buon risultato, è la dimostrazione che con tutti a disposizione Del Mastio ha per le mani una squadra competitiva. Ennesima sconfitta per l’Argentana, ma a Castelbolognese per poco non portava a casa un punto. Nel girone C il Casumaro conferma di attraversare un ottimo periodo di forma. I rossoblù hanno vinto con il più classico dei risultati contro MSP, una diretta concorrente, mentre non riesce più a vincere la X Martiri. A Porotto con il San Felice si è vista una partita scialba, con poche occasioni. Per evitare brutte sorprese Marongiu e compagni dovranno far punti nella prossima gara, con la Quarantolese.