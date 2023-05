Il Mesola vince e torna ai playoff Domenica giocherà a Castenaso

mesola

2

san pietro in vincoli

1

: Calderoni, Mangolini, Vianello, Manari, Zanella, Cantelli, Pittaluga, Malagutti, Mirontsev, Boscolo Zemelo (71’ Durante) Boscolo Anzoletti, De Giorgi (56’ Berardi). A disp. Forza, Mazzocchi, Agnelli, Ranzato, Bellini, Cappelli, Marandella. All. Salvagno

SAN PIETRO IN VINCOLI: Vernacchio, Cobrescu, Casadio G., Gavelli, Casadio M. (81’ Sampaoli), Magnani (60’ Khayat), Marocchi, (81’ Mziguir), Bergamaschi, Lucarelli, Pezzi (75’ Dalla Malva), Benini. A disp. Santillo, Castagnoli, Manfredi, Casanova, Passanisi. All. Vezzoli.

Reti: 10’ e 75’ Boscolo Anzoletti, 12’ Gavelli.

Note: ammoniti: Casadio G., De Giorgi, Cantelli, Mangolini, Bergamaschi.

Arbitro: Sapio, assistenti Medri e Crociani.

Disputerà i play off anche quest’anno il Mesola sia per la caparbia vittoria sul San Pietro che per altri risultati subiti dalla dirette concorrenti. Chiude al 5° posto la squadra di mister Salvagno, che domenica sfiderà quindi il Castenaso negli spareggio fuori casa. Il Mesola voleva la rivincita sugli ospiti, dai quali perse all’andata, e parte attaccando fin dai primi minuti con scarsa mira verso la porta. Tuttavia al 10’ con De Giorgi, che fermato rudemente, riesce a passare la palla a Boscolo Anzoletti, l’arbitro concede la regola del vantaggio e il bomber segna spiazzando il portiere. L’esultanza di tifosi è strozzata perché, dopo 2 minuti su angolo calciato da Benini, la palla viene scheggiata di testa ed arriva sulla fronte di Gavioli che insacca. Al 20’ Boscolo Zemelo calcia magistralmente una punizione di prima, palla forte nel sette, ma altrettanto prodigiosa la risposta del portiere Vernacchio, che toglie la palla dall’incrocio. Calderoni si supera con un paio di parate d’istinto salvando la propria porta, ma il Mesola non ci sta e continua ad attaccare: al 75’ il raddoppio sempre di Boscolo Anzoletti, che si mangia letteralmente 4 difensori, arriva solo davanti al portiere che spiazza, calciando da poco fuori l’area piccola. Rabbiosa la reazione degli ospiti, ma arriva il fischio finale, per consentire la meritata esultanza dei giocatori ad "abbracciare" i tifosi.

c.c.