Il mister ha trovato un’identità Ma si pone il problema La Mantia

Reggio Calabria come Parma? Sì e no. Nel risultato, nelle modalità del gol su errore avversario (Osorio allora, Gagliolo ieri: almeno sbagliano anche gli altri…), nel salvataggio sulla riga a tempo scaduto (da Esposito 2022 a Dalle Mura 2023) e nell’inaspettato e preziosissimo conseguimento della vittoria, sì. Nello sviluppo di partita, no. Al "Tardini" la Spal ebbe un possesso di palla risibile e potè agire solo in ripartenza. Al "Granillo" invece la squadra è riuscita a svolgere le sue trame di gioco chiudendo il primo tempo col 56% di palleggio, e di fatto ha patito la Reggina solo arroccandosi nei finali dei due tempi. La sua difficoltà principale è consistita nel calciare a rete concretizzando quel volume. Due soli i tiri nel quadro, con Dickmann e la punizione di Maistro, entrambi poco pericolosi, e molti di più in cielo.

La lunga prolusione serve a introdurre il tema di giornata. Daniele De Rossi ha costruito forse in modo definitivo l’identità della sua Spal, persistendo a dispetto dei risultati nel suo progetto originale. Tre difensori, squadra ben coperta centralmente anche con l’aiuto dei centrocampisti, ma incline a sviluppare gioco in palleggio e a condurre la partita. Deve rifinire la sua idea con attaccanti che gli piacciano, dalla punta a trequartisti in grado di creare i pericoli offensivi ora modesti in trasferta.

Però è proprio fuori casa che i biancazzurri stanno consolidando la loro classifica. Con De Rossi hanno espugnato Parma e Reggio Calabria, e hanno pareggiato a Cittadella, Terni e Perugia. Hanno conquistato 9 punti in 6 gare subendo gol solo a Brescia, perchè se è vero che con DDR lontano dal "Mazza" hanno segnato appena due reti, è vero anche che sono tornati a casa con 5 clean sheets in 6 incontri, sanando le problematiche difensive emerse con Venturato. Dunque, De Rossi insisterà, e dovrà rimediare soprattutto a sterilità offensiva, meno evidente in casa, e a rendimento interno.

Si pone il problema La Mantia, che non è piccolo. Per questo tipo di utilizzo il centravanti costa troppo, e ha minima soddisfazione. La società però dice chiaro e tondo che partirà solo se potrà essere sostituito da un giocatore del medesimo livello. DDR dopo la vittoria lo ha invitato al suo tavolo: accetterà per il carisma del mister anche senza essere centrale al progetto? Senz’altro là davanti sul mercato si va cercando velocità e agilità da affiancare a Maistro sulla trequarti, ma senza un vero 9 non si può andare in fondo nonostante la generosità di Rabbi. Un ultimo punto, niente affatto irrilevante. I resti di una Spal priva di Esposito, Meccariello, Tripaldelli, Murgia, Moncini e Proia hanno confermato che lo spirito di squadra è di cemento e di asfalto, anche e soprattutto nelle difficoltà. E di questo va dato grande merito a De Rossi, che ha saputo dare corpo a un vino magari non esageratamente qualitativo, ma di gran corposità e di gradazione intensa. Ora tocca alla società battere un colpo, e meglio se più d’uno, e di buona consistenza.

Mauro Malaguti