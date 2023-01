Il mister recupera Celia e Moncini Ora tutta la rosa è a disposizione

Come previsto, ieri pomeriggio la Spal si è ritrovata al centro sportivo Gibì Fabbri per riprendere gli allenamenti in vista della prima giornata di ritorno di serie B in programma sabato 14 sul campo della Reggina. Dall’infermeria di via Copparo arrivano buone notizie per mister De Rossi, che può sostanzialmente lavorare con tutto l’organico a propria disposizione. Compresi Celia e Moncini, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni e possono ricominciare ad allenarsi. È chiaro che almeno inizialmente sia il terzino sinistro che l’attaccante saranno monitorati quotidianamente, con l’obiettivo di valutare l’impatto delle prime sedute sul loro fisico. A questo proposito, all’inizio della prossima settimana Celia e Moncini verranno sottoposti a visite mediche ad hoc, e in caso di esito positivo potranno considerarsi abili e arruolati per la trasferta di Reggio Calabria. Intanto, lo staff medico ha fissato doppie sedute di allenamenti sia per oggi che per domani (alle 10 e alle 15), mentre domenica la Spal lavorerà alle 11. Salvo variazioni, DDR concederà un giorno di riposo alla squadra lunedì prossimo, poi dal giorno successivo i biancazzurri si alleneranno sempre alle 11 fino alla partenza per la Calabria. La Reggina invece ha ripreso gli allenamenti mercoledì scorso, quindi con un giorno di anticipo rispetto alla Spal. E domani alle 10,30 la squadra di Inzaghi effettuerà un test in famiglia al centro sportivo Sant’Agata a porte aperte contro la selezione Primavera.

s.m.