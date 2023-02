Il monito di Leka "Per salvarci cambiare registro"

La Tassi Group Ferrara perde il derby con l’Unieuro Forlì, ma esce a testa alta dal Palafiera, dopo una prestazione in cui è rimasta sempre in partita contro una formazione in testa alla classifica del girone Rosso. I biancazzurri, scesi sul parquet forlivese al completo, non riescono nell’impresa di espugnare l’Unieuro Arena e incassano la quarta sconfitta consecutiva. "Abbiamo perso contro una squadra solida e completa - attacca coach Spiro Leka - ma abbiamo venduta cara la pelle fino alla fine dell’incontro. Nonostante i quasi 90 punti segnati, che sarebbero stati sufficienti su un qualsiasi altro campo per vincere, Forlì è stata più forte e le faccio i complimenti. Noi, se vogliamo salvarci, dobbiamo cambiare registro: abbiamo sbagliato, per esempio, dei tiri liberi che ci avrebbero permesso di rimanere a contatto con Forlì". Il coach ferrarese critica l’arbitraggio definito "strano", che "non ha permesso nessun contatto, con fischi e interruzioni frequenti. In più dovevamo sporcare maggiormente le giocate, avevamo preparato la partita in quest’ottica, ma non ci siamo riusciti". Poi il coach ringrazia i tifosi ferraresi presenti sugli spalti: "E’ il quinto anno che sono a Ferrara e, a mio parere, sono i migliori". Inoltre lancia un messaggio chiaro e forte ai suoi giocatori che suona come un monito: "Alla ripresa bisogna iniziare a sporcarsi le ginocchia, i bonus sono finiti". I risultati delle squadre concorrenti hanno dato una mano ai biancazzurri e la posizione in classifica non è peggiorata, ma "adesso dipende da noi e l’obiettivo è quello di salvarci il prima possibile". Infine coach Leka ritorna a parlare degli arbitri che "non devono essere permalosi, mi sono parsi nervosi, ma questo è una questione che è presente anche in serie A".

Gianni Bonali