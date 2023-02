"Il nostro obiettivo è avvicinarci ai playoff"

FERRARA

Quello sul campo del Cagliari non è stato il debutto in biancazzurro che aveva sognato, però Giannis Fetfatzidis ha subito mostrato quello che sa fare con la palla tra i piedi effettuando una serie di dribbling ubriacanti nel giro di una manciata di minuti. Ma oltre alla tecnica individuale il greco possiede anche personalità, tanto da affermare che la squadra di De Rossi deve ambire ai playoff.

"Non credo che un giocatore debba pensare tanto se venire a giocare in Italia – spiega il trequartista reduce da un’esperienza in Qatar –. Certo, parliamo di un campionato di serie B, ma il livello è molto alto quindi non ho avuto alcun dubbio. La dirigenza spallina mi ha spiegato in modo approfondito il progetto del club e sono rimasto piacevolmente colpito dal gruppo e dalle strutture a nostra disposizione. Era impossibile rinunciare a una simile opportunità: i ragazzi sono fantastici e mi hanno subito fatto sentire a casa lasciandomi il giusto tempo per ambientarmi. Naturalmente la Spal la conoscevo già: tutti la conoscono, ed è un nome che associo subito alla serie A. Non conosco bene la città, ma avrò modo di farlo nelle prossime settimane. Da fuori ho sempre visto un gruppo di buoni giocatori e una squadra con valori importanti, e ne ho avuto conferma fin dal mio arrivo. Non sono venuto per perdere o pareggiare, ma per vincere il più possibile. Anzi, la nostra mentalità deve essere questa, perché penso che la Spal meriti una classifica migliore di quella che ha oggi e dobbiamo fare del nostro meglio per avvicinarci più possibile ai playoff".

Anche sulla sua collocazione tattica, Fetfatzidis ha le idee piuttosto chiare. E il 3-4-2-1 di mister De Rossi sembra un abito cucito appositamente per le sue caratteristiche: "In campo mi piace molto giocare largo sulla destra per poi accentrarmi e cercare l’uno contro uno – continua –, ma sono a mio agio anche in posizione più centrale nel ruolo di trequartista dietro le punte. Avere la possibilità di giocare agli ordini di mister De Rossi è stata una motivazione in più, un valore aggiunto, del resto conosce il calcio e sa come parlare ai giocatori e motivarli. La mia forza è il gioco con la palla e quando è sui miei piedi mi sento bene: so di non essere ancora al top della condizione ma penso che in due o tre settimane raggiungerò il top della forma fisica. Per quanto riguarda le mie esperienze precedenti, il livello delle competizioni in Arabia Saudita è buono: ho giocato nel miglior club in assoluto ma dopo tre stagioni volevo tornare a giocare in Europa e così ho colto l’opportunità di tornare all’Olympiakos".

Ma per il trequartista greco, poi, si era aperta un’altra importante possibilità. "Poi è arrivata la possibilità di giocare in Qatar – ha spiegato ieri nel corso della presentazione ufficiale – e sono andato con entusiasmo: il livello non è ancora molto alto in quel Paese, ma sta crescendo rapidamente. Dopo due anni però desideravo tornare a giocare in Europa perché mi sentivo ancora in grado di competere ad un livello più alto. Inoltre, non nascondo che rientrare nel giro della Nazionale greca è un mio obiettivo: ho parlato col commissario tecnico, so che mi tiene d’occhio e darò il massimo per vestire nuovamente quella maglia". Intanto c’è da affrontare una grande sfida con i colori biancazzurri, agli ordini di mister De Rossi.