Il palasport continua la sua attività: "Serietà per il futuro"

Dopo la dipartita del Kleb, l’amministrazione comunale ha rassicurato tutte le società sportive che già utilizzano il palazzetto dello sport per ciò che concerne la disponibilità degli spazi dell’impianto di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia. "Le manifestazioni e i campionati con i calendari e i piani orari programmati non subiscono alcuna variazione – si legge nella nota dell’assessore allo sport Maggi – e nel prossimo futuro valuteremo assieme alle associazioni sportive le migliori modalità di utilizzo per lo sport cittadino. Tutto ciò in attesa che a Ferrara il basket di alto livello possa rinascere nel più breve tempo possibile". Custodi di ogni segreto all’interno del palasport cittadino sono i due "tuttofare" Filippo Tolu e Claudio Mandosso (per tutti "Baffo") che confermano il proprio impegno nella gestione dell’impianto fino a giugno, prima di capire cosa accadrà con l’avvento di una nuova realtà a cui si sta lavorando in queste settimane. "Il dispiacere per ciò che è successo al Kleb resta – confessa Tolu, che assieme a Mandosso cura il palasport sette giorni su sette – questa squadra aveva grandi valori morali e mi resterà impresso il pianto di Amici appena saputa la triste notizia. Il palasport resterà aperto alle altre due squadre ferraresi di basket che continueranno così ad usufruirne (Vis e Scuola Basket, ndr) e alla 4 Torri Volley, che qui si allena e gioca le proprie partite casalinghe. In questi giorni è innegabile che anche noi ci sentiamo un po’ vuoti, sappiamo che non vedremo più arrivare il Kleb al mattino e viviamo in maniera diversa la quotidianità. Pochi giorni fa abbiamo incontrato l’assessore Maggi – spiega Tolu – e ho chiesto che assieme a me restasse il "Baffo", lui non può stare lontano da questo posto e io ho bisogno del suo aiuto. Tante persone in questi mesi si sono spese dietro le quinte, mi vengono in mente Leonardo Burchi e Nicolò Galdi, che ringrazio per ciò che hanno fatto. Cosa ci auguriamo per il futuro? Serietà è la parola chiave, le persone giuste per ricominciare a Ferrara ci sono".

Jacopo Cavallini