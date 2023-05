Il Pisa deve rinunciare a tre giocatori squalificati ma vuole i tre punti per sperare nei playoff

A Pisa non c’è tifoso che non dia per scontata la vittoria sulla Spal. Tra i supporters nerazzurri filtra grande ottimismo per la corsa playoff, anche perché effettivamente le dirette concorrenti sulla carta hanno tutte impegni più complicati. Dal Venezia che fa visita al Parma al Palermo che ospita il Brescia, passando per lo scontro diretto che mette di fronte Reggina e Ascoli. La squadra di D’Angelo però in questo momento sarebbe fuori dai playoff (occupa il nono posto), quindi l’accesso agli spareggi-promozione resta una grande incognita. E naturalmente legato a doppio filo ad un successo sulla squadra di Oddo. Domani sera il Pisa – che deve rinunciare a ben tre squalificati – dovrebbe scendere in campo con Nicolas in porta, Hermannsson (o Calabresi), Caracciolo, Barba e Beruatto in difesa, Mastinu, l’ex De Vitis e Nagy in linea mediana, Sibilli sulla trequarti, Torregrossa e Gliozzi in attacco. In casa Spal invece la formazione è un rebus, soprattutto a centrocampo dove mancheranno diversi giocatori (Prati è in Nazionale italiana under 20, Contiliano prestato alla Primavera che sabato disputerà i playoff, oltre ai vari infortunati). Si attende la conferenza stampa di mister Oddo per fare chiarezza.

s.m.