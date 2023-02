La caduta degli dèi a Fruges da parte della capolista Pontelagoscuro ha ridato fiato alle speranze delle inseguitrici, a cominciare dalla Centese, che dalla ripresa del campionato ha fatto l’en plein, riducendo lo svantaggio a soli tre punti. "Non credo alla crisi del Ponte – afferma Diego Grassi, allenatore del Berra – dopo tante vittorie ci può stare una flessione, oltre tutto era orfano di giocatori determinanti come Berto e Fabris. Di sicuro i giochi per la promozione sono riaperti e attenzione alla Centese: sulle ali dell’entusiasmo potrebbe mettere la freccia". Può aspirare alla leadership anche il suo Berra? "Con la vittoria a Bondeno abbiamo consolidato il piazzamento nella fascia playoff, ce la giocheremo". E’ risalito nelle posizioni di vertice anche il Consandolo, che si piazza al quarto posto dopo il colpaccio a Sant’Agata. "Abbiamo dominato, segnato quattro gol, colpito più volte il palo e costruito numerose occasioni – sottolinea con orgoglio il presidente della formazione argentana Maggi – Abbiamo limato tre punti al Pontelagoscuro e puntiamo a fare anche meglio. Non ero per niente preoccupato dopo la sconfitta interna con il Basca, squadra rigenerata dal nuovo allenatore". Il Ponte attraversava una fase di appannamento, vede la Centese come la favorita per la vittoria finale? "Può fare il sorpasso, ma deve fare i conti con noi, il Galeazza, il Ponte, la Fruges e il Berra. Lanciare la Centese verso la gloria la ritengo una fuga in avanti, la concorrenza è agguerrita e numerosa, oltre al fatto che finora ha incontrato solo squadre di bassa classifica. Il calendario è stato benevolo, non dimentichiamo che anche all’inizio del girone di andata era partita bene". E il suo Consandolo? "Ci siamo anche noi. Sarà importante la partita di domenica prossima, a Molinella nel derby: contro di noi i bolognesi raddoppiano le energie".