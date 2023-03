Il Ponte si è smarrito: domenica sfida la Centese

Nuovo ribaltone in testa alla classifica di Prima categoria: la Centese vince con il Berra e torna in testa grazie al passo falso del Consandolo a Galeazza. Contro gli arancioni non è bastato il sedicesimo gol di Liri (nella foto), due svarioni difensivi hanno agevolato la strada a Govoni e compagni. La nuova gerarchia del girone vede ora in testa la Centese con 55 punti, due lunghezze di vantaggio sulla coppia Consandolo-Galeazza e tre sul Pontelagoscuro.

E a proposito dei biancazzurri, altro flop, questa volta a Funo, una delle pericolanti.

"Il pareggio è sorprendente se si guarda alla sola classifica – dice il presidente del Ponte, Luca Popolo – non per quello che è successo in campo. Non solo il Funo ha meritato la divisione della posta, ma meritava di vincere".

In un mese avete perso il primato e lasciato diversi punti per strada. "La squadra non ha mollato psicologicamente, fa più fatica di prima a vincere le partite". Domenica a Pontelagoscuro arriva la Centese, nello scontro diretto che può decidere il campionato. "Faremo di tutto per vincere e bissare la vittoria dell’andata, al ’Bulgarelli’: massimo rispetto per la Centese, ma nessuna paura".

Qual è la sua personale lettura dell’ultima giornata di campionato? "La giornata ha detto che il campionato è avvincente, si giocheranno la promozione quattro squadre: vincerà chi soffrirà di meno la pressione. Non ho una favorita, può succedere di tutto. Sarà un finale entusiasmante, come non succedeva da diverso tempo. Di questi tempi l’anno scorso la X Martiri aveva già stravinto il campionato". Per la zona play out, la Fruges ha espugnato Tresigallo e si è fatta sotto al Berra, in crisi di risultati. Attenzione al Molinella, che ha vinto anche a Gallo e potrebbe inserirsi, così come il Bondeno, vincente sul Santagata.