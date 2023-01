Il Pontelagoscuro a Vaccolino per allungare ancora

Sfida playoff a Bondeno, che riceve il quotato Consandolo. Entrambe sono reduci da un pareggio: in casa con la Fruges gli argentani, in riva al Po con la capolista Pontelagoscuro i matildei. "E’ motivo d’orgoglio aver portato a casa un punto da quella che sembrava una trasferta proibitiva – commenta il direttore sportivo del Bondeno, Antonio Alberani – l’unico rimpianto è il rigore sbagliato di Vaccari, che poteva cambiare la storia di quella partita". Riguardo al Consandolo, "è una squadra pericolosa, esperta della categoria mentre noi siamo una matricola e manchiamo dalla Prima da parecchi anni. E’ un avversario solido, ben guidato da mister Dirani, un allenatore di grande esperienza". Da non perdere la sfida dell’Alto Ferrarese a Gallo, dove è attesa la Centese, partita fortissimo nel girone di ritorno, una roboante quaterna a spese del Conselice, avversario oggi del Berra. "E’ una partita stimolante, contro un avversario prestigioso – racconta l’emozione di ospitare i biancocelesti il direttore sportivo Alessandro Bolzonaro – Il pronostico è tutto per la Centese, ma siamo motivati a spuntare un risultato positivo con una delle big del campionato e riscattare la sconfitta per 5-1 dell’andata. E’ una squadra senza punti deboli e una coppia di attaccanti super come Mantovani e Carpeggiani". Tra i galletti ci sono due indisponibili, gli squalificati Foka e Maggiori. Turno favorevole per la capolista Pontelagoscuro, impegnata a Vaccolino in un testa coda con la formazione comacchiese. La pericolante Tresigallo infine cerca punti salvezza a San Giorgio di Piano contro il Basca.

Franco Vanini