Il regalo di Natale per i bambini, ecco l’album con le figurine del mondo biancazzurro

La squadra di Colucci ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio e oggi effettuerà una doppia seduta, l’unica di questa settimana. Da domani a venerdì infatti è in programma una sessione di lavoro al giorno, in vista dello scontro diretto di sabato prossimo con l’Olbia. Stanno progressivamente tornando a disposizione i giocatori reduci dall’influenza, da Puletto a Peda passando per Rosafio e Bruscagin. Devono ritrovare la condizione migliore Antenucci e Contiliano, mentre per il recupero dei lungodegenti se ne riparlerà dopo la sosta del campionato. Nel frattempo, ieri all’Interspar di via Malpasso si è svolta la presentazione dell’album delle figurine della Spal. "Quando ci hanno parlato del progetto dell’album delle figurine abbiamo pensato subito che fosse un’iniziativa originale – commenta Alessandro Urban, direttore regionale Aspiag Service Despar –, che sarebbe piaciuta ai nostri clienti tanto quanto ai tifosi della Spal che nella maggior parte dei casi coincidono. Sia l’album che le figurine saranno in vendita nei nostri Interspar di Malpasso e Darsena e invitiamo tutti a supportare la nostra squadra del cuore anche attraverso questa divertente iniziativa".

Erano presenti all’evento anche Siligardi e Iglio, che hanno consegnato personalmente l’album ai bambini intrattenendosi con loro per foto e autografi. L’album ufficiale della Spal ha più di 60 pagine e 428 figurine e raccoglie l’intero mondo biancazzurro: dalla squadra di mister Colucci all’Accademia Spal di mister Leo Rossi, passando per la formazione Primavera e tutte le Under maschili e femminili. L’album e le figurine saranno disponibili da oggi nei due Interspar di via Malpasso e via Darsena, oltre allo Spal Store di via Mazzini e lo Spal Point di via Copparo.

"Sono felice di annunciare il lancio dell’album delle figurine – afferma il direttore generale Corrado Di Taranto –, un’iniziativa che unisce tutte le nostre formazioni, dall’attività di base alla prima squadra rappresentando al meglio le tante componenti che quotidianamente alimentano l’attività sportiva della società. Con il gruppo Aspiag Service Despar esiste un legame ormai consolidato nel tempo e del quale siamo molto orgogliosi perché rappresenta un valore aggiunto per la crescita del nostro club".

s.m.