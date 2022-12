Il ritorno a Ferrara di Pepito Rossi? Al momento non è prioritario

Negli ultimi giorni è tornato a circolare con forza il nome di Giuseppe Rossi, che starebbe per tornare a Ferrara per fornire il proprio contribuito alla squadra di De Rossi. Come è noto, Pepito è un grande amico del presidente Tacopina, che sogna di rivederlo presto in biancazzurro. Il discorso però è decisamente più complesso di come sembra, e non è affatto scontato che l’ex attaccante della Nazionale italiana torni davvero alla Spal. Nonostante mille perplessità sul suo conto, non si può dire che la scorsa stagione Rossi non si sia calato con professionalità e umiltà nel contesto biancazzurro. Realizzando tre reti pesanti contro Cosenza, Vicenza e Crotone, che considerando come si è sviluppato il campionato si sono rivelate determinanti per la salvezza. Purtroppo però alla terzultima giornata Pepito ha rimediato l’ennesimo infortunio al ginocchio della propria carriera chiudendo anzitempo l’avventura con la maglia della Spal. Successivamente è partito per gli Stati Uniti e non gioca una partita da oltre otto mesi. È chiaro quindi che nessuno tra i componenti di staff tecnico e area tecnica si faccia illusioni sul suo recupero a pieno regime. Innanzitutto Rossi – attualmente svincolato – non tornerebbe a Ferrara immediatamente, e comunque prima dell’eventuale tesseramento verrebbe sottoposto ad esami accurati. Inoltre, il suo eventuale arrivo dipenderà anche dallo spazio in rosa e nella lista. Tradotto: per Pepito la porta di via Copparo rimane aperta, ma nel mercato di riparazione la Spal ha altre priorità.

s.m.