Il Sant’Agostino finisce in nove e strappa un pari che vale doppio

Il Sant’Agostino conquista un punto in nove uomini e muove la classifica. Una partita combattuta e nervosa, con parapiglia e proteste nel finale, molto nervosismo con due espulsioni tra i padroni di casa ed altri otto ammoniti complessivi. Su un campo reso pesante le due squadre faticano nel trovare le occasioni da rete, con molte imprecisioni. Al 17’ primo squillo per i padroni di casa con tiro da lontano di Rubbi che esce di poco. Al 46’ punizione dal limite di Lodi per Ribello, colpo di testa fuori di poco. Al 52’ ancora i ramarri con Diop di testa, che non inquadra la porta su azione di Gherlinzoni. Al 58’ risposta degli ospiti, conclusione dal limite di Sciuto parato da Costantino. Il portiere dei ramarri si ripete con una doppia respinta decisiva, prima su un tiro ravvicinato e poi sulla ribattuta di Sabbatini. All’86’ occasionissima per il Sant’Agostino, proteste per un presunto fallo da rigore su Gherlinzoni, la palla poi arriva a Daniel che però non riesce a battere il portiere. Nel finale il Sant’Agostino in nove uomini riesce a conquistare un pareggio al termine di una gara molto dura.

Mario Tosatti