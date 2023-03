Il Sant’Agostino si ripete e ferma anche il Progresso

sant’agostino

0

progresso

0

: Costantino, Ferrari, Rubbi (86’ Novi), Lodi (88’ Gessoni), Fiorini, Ribello, Correggiari (81’ Pinca), Iazzetta, Gherlinzoni, Guerzoni (62’ Di Domenico), Lenzi. All. Zambrini

PROGRESSO: Tartaruga, Rossi, Boccolini (61’ Medi), Cocchi, Hasanaj, Cantelli, Bardeggia, Sansò (59’ Ghebreselassie), Matta (64’ Busi), Selleri, Grandini. All.: Farnetti

Arbitro: Nicotra di Finale Emilia

Note: espulso 85’ s.t. Fiorini (SA), ammoniti 5’ p.t. Sansò (P), 41’ p.t. Lenzi (SA), 48’ s.t. Rubbi (SA), 82’ s.t. Cantelli (P), 92’ s.t. Cocchi (P).

Il Sant’Agostino ferma la seconda in classifica. Si è conclusa a reti inviolate il turno infrasettimanale del campionato di eccellenza, girone B. Il primo tiro in porta è dei padroni di casa. Al 10’ Lodi su calcio di punizione, sulla traiettoria Ribello in area colpisce di testa con respinta del portiere. Insistono i padroni di casa. Al 12’ Correggiari conclusione dal limite con parata di Tartaruga. Il Progresso prova con alcune ripartenze, ma senza trovare, mentre il Sant’Agostino mostra un maggiore possesso palla. Al 37’ occasione per gli ospiti dagli sviluppi di una rimessa laterale, Hasanaj colpisce di testa e traiettoria che termina a lato. Nella ripresa il copione tattico non cambia, i padroni di casa si rendono pericolosi in alcune azioni offensive, senza concretizzare. I bolognesi rispondono, con conclusioni che terminano fuori. All’85’ espulso Fiorini per doppia ammonizione, all’86’ parata di Costantino su punizione calciata da Selleri.

Mario Tosatti