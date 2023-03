Il Sant’Agostino strappa un pari con l’uomo in meno

sant’agostino

1

castenaso

1

: Costantino, Correggiari, Rubbi, Lodi, Ferrari, Iazzetta, Daniel, Di Domenico (68’ Guerzoni), Gherlinzoni, Gessoni, Lenzi (84’ Malservisi).

All. Zambrini

CASTENASO: Aversa, Bassoli (55’ Tomassini), Veronese, Canova, D’errico (57’ Raspadori), Monducci (68’ De Brasi), Grassi, Magliozzi, Colussi (57’ Ghiselli), Colli, Jammeh. All. Gelli

Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia

Marcatori: 33’ Colli (Ca), 52’ Gherlinzoni (SA)

Note: espulsi al 29’ Gessoni (SA) e al 73’ Tomassini, ammoniti 72’ Ghiselli (Ca), 82’ Iazzetta (SA), 88’ Grassi (Ca).

Un pareggio in rimonta per il Sant’Agostino. I ramarri prima passano in svantaggio, poi in inferiorità numerica trovano la rete che vale un punto. Un primo tempo che vede subito i padroni di casa partire decisi, con un maggiore possesso palla, ma poco incisivo. Al 29’ fallo a centrocampo di Gessoni, ritenuto come una condotta violenta dal direttore di gara, che estrae il rosso per il giocatore del Sant’Agostino. Passano pochi minuti ed il Castenaso passa. Al 33’ azione veloce in verticale di Jammeh che serve in area Colli, conclusione su cui Costantino non può nulla. Al 40’ la reazione dei padroni di casa con Gherlinzoni, conclusione a giro che termina fuori di poco. Nella ripresa parte subito forte il Sant’Agostino, al 52’ trova il pareggio con un’azione manovrata sulla destra Correggiari per Lodi, cross preciso per Gherlinzoni che di testa supera Aversa. Al 68’ percussione di Lenzi che supera tre uomini, tiro con il portiere ospite che si salva di piede. All’87’ Guerzoni calcia a botta sicura, parata di Aversa.

Mario Tosatti