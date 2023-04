"Il torneo? Un successo Ora Fondazione al lavoro"

Il patron della 4 Torri Luigi Moretti ha festeggiato alla grande i suoi 30 anni di presidenza in sella alla società granata, con un torneo giovanile di portata internazionale che ha tenuto banco in città per tutto il lungo "ponte" del 25 aprile. Il XIII International Tournament "Città di Ferrara", riservato alla categoria under 13, è andato all’Olimpia Milano, che battendo nella finalissima Treviso Basket si è iscritta per la prima volta nell’albo d’oro della manifestazione. "Una finale combattuta per i primi due quarti – commenta Moretti –, poi l’Olimpia ha preso il largo e ha dominato meritando di vincere il torneo. Queste quattro giornate sono state faticose, ma la gratificazione che ci è arrivata da tutti per l’organizzazione impeccabile ripaga i sacrifici miei e di chi mi sta accanto. Per la 4 Torri è stata una bella pubblicità, sono riuscito a festeggiare nel migliore dei modi i 75 anni della società e i 30 sotto la mia presidenza. Il livello era alto, i ragazzi sono stati educati, e quel pizzico di sana follia portato dall’entourage del Partizan ha reso tutto ancora più speciale". Tanti volti noti della palla a spicchi si sono susseguiti negli ultimi giorni sugli spalti del Pala 4 Torri: da Spiro Leka a Demario Mayfield, da Antimo Martino ad Alberto Morea, passando per Federico Pasquini e Giacomo Galanda. E poi Stefano Calderoni della nascitura Fondazione FeNice, per il quale Moretti spende parole al miele: "Sta facendo un gran bel lavoro, devo dire che non lo conoscevo ma sul piano umano è una persona che ci sa fare. Noi che siamo nell’ambiente da un po’ di tempo dobbiamo stargli vicino e cercare di dargli qualche suggerimento, lasciando da parte i personalismi. A che punto è la Fondazione? Stiamo lavorando, l’auspicio è quello di trovare un titolo di B d’Elite, ora dobbiamo compattare l’ambiente e far tornare la gente al palazzo. Finalmente ripartiamo con un gruppo di imprenditori sani e ferraresi". Chiusura sul ruolo fondamentale delle società giovanili: "E’ giusto che ognuno mantenga la sua autonomia – chiosa Moretti – ma che si collabori assieme per il bene del basket a Ferrara. Coi miei "colleghi" Bertelli, Cazzanti e Magnani ci siamo messi d’accordo in poco tempo, mettendo da parte anche qualche fraintendimento che c’era stato in passato".

Jacopo Cavallini