Il trofeo ’Tre Regioni’ parla ferrarese con la vittoria di Fabbri

Dall’isola d’Elba alla Sardegna, tra motori e cronometri. Il trofeo ‘Tre Regioni’ conserva da un lato il fascino di circuiti mozzafiato, dall’altro l’ebbrezza delle competizioni di regolarità. Se poi si condisce il tutto con una vittoria ferrarese, diventa tutto più bello. E’ andata proprio così: il regolarista Leo Fabbri, ha scalato il gradino più alto del podio. A garantirgli una vittoria con un buon distacco è stata la sua Volvo 144 s del 1967, oltre alla piena sintonia con il navigatore Tomas Sartore. Particolarmente soddisfatto il regolarista di Officina Ferrarese. "Dal punto di vista sportivo – così Leo Fabbri – il trofeo ‘Tre Regioni’ ha rappresentato per noi una bellissima esperienza. E’ stata infatti la prima volta in cui ci siamo cimentati in una gara che ha richiesto una trasferta lunga e che è stata assai diversificata in termini di circuiti: dall’asfalto allo sterrato, anche in base alla posizione geografica in cui ci trovavamo".