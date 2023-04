Il Venezia vince e si tira fuori dalla zona pericolosa

Calando il poker al Liberati, il Venezia ha virtualmente staccato il pass per la salvezza con quattro turni di anticipo. Nel posticipo della trentaquattresima giornata, la squadra di Vanoli si è imposta nettamente sul campo della Ternana (1-4 con reti di Carboni, Pohjanpalo, Ellertsson e Cheryshev, prima del gol della bandiera di Capanni). Si tratta di una pessima notizia per la Spal, non soltanto per il fatto che i lagunari di fatto non sono più in lotta per non retrocedere (in questo momento sono a +5 sulla zona playout). Alla terzultima e penultima giornata infatti gli arancioneroverdi affronteranno rispettivamente Cosenza in trasferta e Perugia in casa, due squadre sulle quali la squadra di Oddo deve necessariamente fare la corsa per evitare la retrocessione diretta. Dickmann e compagni quindi faranno il tifo per il Venezia, che prevedibilmente però sarà animato da meno motivazioni rispetto agli avversari di turno.

MAIN SPONSOR. Da sabato scorso Iosco Group, già shorts sponsor della Spal, è il nuovo main sponsor del club fino al termine della stagione. Si rafforza ulteriormente il rapporto tra la Spal e l’azienda fondata nel 1997 a Portomaggiore da Giambattista Iosco, divenuta nel tempo una realtà leader dell’area ferrarese come contoterzista nel settore dell’illuminotecnica, dell’elettromedicale e delle telecomunicazioni. Iosco Group oggi ha sede ad Argenta, dove conta una cinquantina di dipendenti e si occupa di assemblaggi di prodotti meccanici ed elettronici, marcature e incisioni laser di particolari, collaudo e controllo qualità dei prodotti finiti, preparazione dei cablaggi per dispositivi elettronici, resinatura, siliconatura, imballo e successiva pallettizzazione dei prodotti finiti. "Sono orgoglioso di vedere il marchio della mia azienda sulla divisa biancazzurra per questo finale di stagione – spiega l’amministratore unico Giambattista Iosco –. Il rapporto con la Spal è iniziato gli scorsi anni e la presenza del marchio sui kit gara è cresciuto di pari passo con l’intensificarsi del nostro rapporto umano e di business. Spero che potremo continuare questo percorso nel tempo togliendoci ancora delle soddisfazioni sportive e professionali".

s.m.