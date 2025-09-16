Il trionfo di Iliass Aouani, la medaglia ‘costruita’ a Ferrara: “Fiero di essere italiano”

Ferrara, 16 settembre 2025 – Il fenomeno ce l’abbiamo noi. In casa. Non solo in Italia, bensì è tutto ’nostro’, a Ferrara. Reso un campione tra le mura estensi, il campo scuola, la ciclabile di via Bologna (dove non è raro vederlo la mattina presto o la sera allenarsi, ndr) da un ferrarese doc: Massimo Magnani, suo allenatore e scopritore di talenti. Sì, perché chi pensava che Iliass Aouani, 29 anni ingegnere milanese, il 13 aprile in Belgio, diventando campione europeo della maratona, fosse appagato, si sbagliava di grosso. Il capolavoro, quello che rappresenta la definitiva consacrazione di un ragazzo d’oro nel mondo dell’atletica mondiale, l’ha mostrato a tutti l’altra notte italiana – le 7.30 del mattino in Giappone – vincendo il bronzo nella maratona ai Mondiali di Tokyo, sfiorando addirittura l’oro andato al tanzaniano Alphonce Simbu al fotofinish dopo una volata mozzafiato, in rimonta sul tedesco Amanal Petros in testa all’ingresso nello stadio (2h09’48“ il crono per entrambi). Iliass staccato di un soffio: 2h09’53”.

La gioia incontenibile dell’atleta delle Fiamme Azzurre appena tagliato il traguardo dello stadio Olimpico di Tokyo

Doppia medaglia

“Sono il primo italiano a vincere due medaglie nella stessa stagione – dice a fine gara –, l’oro europeo e il bronzo mondiale. E sono felice di regalarlo all’Italia. Perché io sono orgogliosamente italiano”, aggiunge l’azzurro. Nato in Marocco e in Italia con la famiglia da quando aveva due anni, nel 2023, con un’eleganza sopraffina, rispedì al mittente certi commenti beceri dei soliti omuncoli da tastiera sulle sue origini. È la volta dei ‘grazie’: “A tutti coloro che hanno creduto in me, dalla mia famiglia, al coach Massimo Magnani e a tutto lo staff che mi segue”. E qui l’elenco sarebbe ancora più lungo. Ci proviamo noi, sperando di non dimenticare nessuno: detto di Magnani (Massimo, il coach), ecco il manager Marcello Magnani, Mauro Crivellini, che lo aiuta negli allenamenti facendogli da lepre in bici, il fisioterapista Massimo Tocchio, Maurizio Vandelli della palestra di via Rampari San Paolo, fino all’intramontabile Orlando Pizzolato che ad aprile testò le splendidi condizioni di Iliass al campo scuola. Insomma, mezza Ferrara al servizio del campione che ieri, da Tokyo, non ha dimenticato.

Lui dopo Baldini

Si torna alla gara, che ha riportato in Italia, 22 anni dopo, una medaglia nella disciplina: l’ultimo fu un certo Stefano Baldini, 3° a Parigi nel 2003. “Al quindicesimo chilometro – riprende Aouani – affioravano voci della mia parte oscura che mi vuole far mollare, però le ho messe subito a tacere. Intorno a metà corsa, a uno spugnaggio, ho perso una delle due lenti a contatto ma mi sono detto che me ne poteva bastare una. Sono entrato nello stadio ed è stato bellissimo, puntavo all’oro ma gli altri stati più bravi di me. L’anno scorso ho vissuto la delusione di non essere stato convocato per le Olimpiadi, gli ultimi due mesi sono stati molto complicati anche per qualche infortunio”.

Sacro fuoco

Già, i Giochi di Parigi mancati, molla che ha fatto esplodere il dna da campione. C’è un video dell’azzurro, occhialoni, pizzetto e bandana nera in testa, girato il 10 luglio 2024 al Parco Forlanini di Milano, subito dopo la mancata convocazione. Ed è proprio in quel momento che esce “quel sacro fuoco in me”. Lì nasce il capolavoro agli Europei, bissato l’altra notte sul tetto del mondo. “Questo bronzo – conclude lui – arriva dal nulla, dalle case popolari di Ponte Lambro dove sono cresciuto. Spero che la mia storia sia di ispirazione per tutti: quando ci credi abbastanza, i sogni si possono realizzare. Mio padre, che sta per andare a lavorare in cantiere, sarà fiero di me. In questa medaglia c’è di tutto: momenti di delusione in cui volevo mollare, lacrime versate in macchina da solo, ma ce l’ho fatta”. Sì, ce l’hai fatta. E ora Ferrara lo aspetta per abbracciarlo e rivederlo faticare sulle mura, attorno al campo scuola, lungo la ciclabile di via Bologna.