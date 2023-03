In A2 Vigarano domani ad Ancona C Silver: tocca a Sbf e Despar 4T

Fine settimana molto importante per le formazioni cestistiche di casa nostra, maschili e femminili. In A2 femminile domani alle 19 la Pallacanestro Vigarano gioca una gara fondamentale in chiave salvezza ad Ancona, e al momento la gioca sempre senza un capo allenatore dopo le dimissioni del tecnico Borghi. In panchina quindi sempre gli assistenti e il ds Bagnoli, non si sa fino a quando. In campo maschile, nel campionato di C Silver, sabato alle 19 scende in campo la Despar 4 Torri.

Dopo la trasferta di Reggio Emilia, i granata ospitano gli Aviators di Lugo: i biancoverdi, al centro della classifica, sono in lotta per provare a guadagnare un posto per la promozione diretta, che dista però 8 punti. A Ferrara tenteranno di replicare la gara dell’andata, vinta da Ravaioli e compagni 82-67, nonostante un tentativo di rientro granata.

L’altra ferrarese, la Scuola Basket Ferrara, dopo il netto successo dell’ultimo turno casalingo contro San Lazzaro, sabato sarà in trasferta a Parma, in un impegno sulla carta proibitivo, ma la classifica dei ragazzi di Mancin resta molto positiva.