In arrivo due scontri diretti Ora Venezia e Como per risalire

La ventitreesima giornata di serie B è andata in archivio coi successi a sorpresa di Parma e Palermo contro Reggina e Genoa. Due vittorie che rimescolano le carte nella corsa alla promozione diretta e rilanciano ducali e rosaneri. Loro possono davvero ambire ad un posto nei playoff, mentre la Spal – a prescindere dalle dichiarazioni della proprietà e dei nuovi acquisti – deve soltanto pensare a salvare la categoria. Del resto, la classifica parla chiaro: i biancazzurri occupano la penultima posizione a braccetto col Venezia, e considerando che alla fine della regular season le ultime tre retrocedono direttamente in serie C c’è poco da stare allegri. Il calendario per fortuna offre alla squadra di De Rossi la chance di risalire la china, a patto di aggiudicarsi i prossimi scontri diretti contro Venezia e Como. O quantomeno di conquistare due risultati positivi. L’unica consolazione è che se la Spal è in grossa difficoltà, tante altre squadre attraversano un periodo altrettanto complicato. A partire da Ascoli e Benevento, dove i tecnici Bucchi e Cannavaro sono stati sollevati dall’incarico nella speranza di riuscire ad invertire la tendenza. Bianconeri e sanniti però sono in buona compagnia, perché dal Cittadella in giù tutti rischiano di retrocedere. Le quotazioni dei granata (27 punti) sono in risalita, ma sono destinati a soffrire fino alla fine. Anche il Perugia (26 punti) sembra essere uscito dal tunnel, agganciando l’Ascoli grazie al poker rifilato al Brescia. Le rondinelle hanno vinto una sola gara (guarda caso contro la Spal) nelle ultime 17 giornate, col presidente Cellino che sta pensando di chiamare Cosmi al posto di Clotet. Se il Brescia ha 25 punti, il Como – che in attacco può contare su gente come Cutrone e Mancuso – ne ha soltanto uno in più. Chiudono la classifica Venezia e Spal a 24 punti, Benevento a 23 punti e Cosenza a 22 punti.

Stefano Manfredini