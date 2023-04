In casa Despar 4 Torri unico sorriso dall’under 15

L’unica vittoria settimanale che arriva dal vivaio della Despar 4 Torri è sicuramente quella più pesante: l’Under 15 Silver di coach Marianti Spadoni non ha tremato in casa del PGS Smile Formigine, che cade 54-80 sotto i colpi del solito terzetto formato da Bassi (23 punti), Vertua (18) e Gorobei (17), e consente ai granata di rimanere appaiati in vetta al girone insieme a Vignola e Persiceto; saranno proprio loro i prossimi avversari della Despar, che si giocherà così le proprie carte per passare il turno.

Cattive notizie invece arrivano dagli altri match. Settimana di derby per l’Under 13, che affronta tra le mura amiche la capolista imbattuta Vis 2008. I granata hanno grande voglia di riscattare la brutta gara giocata all’andata e nei primi due quarti mettono in campo energia e fisicità, creando serie difficoltà agli avversari: all’intervallo il punteggio è 25-28 a favore degli ospiti. Al rientro la 4 Torri si disunisce in difesa e concede agli avversari un parziale decisivo: l’ultimo quarto si gioca ancora punto a punto, e coach Pasetti decide di dare spazio a tutti i giocatori della panchina, fino alla sirena conclusiva con il punteggio di 40-65 a favore degli ospiti. Nonostante tutto si sono visti grandi miglioramenti rispetto alla gara di andata, con buoni segnali per i coach Pasetti e Ruina. Continua la stagione complicata dell’Under 17 Silver, che si arrende a Calderara 94-58 (Gorobei 15 punti, Pirazzi 11, Vertua 10), così come quella dell’Under 19 Silver, ancora a secco di vittorie a una giornata dal termine e costretta a capitolare al Pala 4T contro la S.G. Fortitudo 40-93 (Origlio 10).